L'app di Stadia si aggiorna, e i dataminer scoprono nuove funzionalità

È arrivato l'aggiornamento alla versione 2.2 dell'app di Google Stadia, e alcuni data miner si sono messi al lavoro sul file .apk, scoprendo nel codice alcune novità interessanti potenzialmente in arrivo per il servizio del colosso di Mountain View.

In particolare, le novità maggiori riguardano gli screenshot: al momento Stadia permette di catturare screen solamente dal browser e dall'app di Chromecast e di vederli solo su Android. Non è possibile nemmeno esportare o condividere tali immagini, ad esempio. Con la versione 2.2 sembra che sarà possibile effettuare catture anche direttamente tramite Android, ed un messaggio di testo farà sapere all'utente se si possono catturare schermate di una determinata scena o gioco, o se questi ultimi sono protetti in qualche modo.

Sarà inoltre aggiunta la possibilità di zoomare gli screenshot, un'altra opzione sicuramente più che gradita agli appassionati. Tra le varie modifiche inoltre, anche nuove interazioni con Google Assistant (che al momento funziona solo su Chromecast e per far partire un gioco), e alcune linee di codice indicano che presto sarà possibile guardare i propri achievement anche giocando tramite Android.

Non è ancora chiaro se e quando Google deciderà di rendere effettive tali modifiche all'app di Stadia, ma è senz'altro un segno che il supporto all'applicazione stia decisamente migliorando. Del resto era già stato annunciato che sarebbero arrivate novità in termini di funzionalità e nuovi giochi su Stadia nei prossimi mesi.

