App Store e Festa della Repubblica: in arrivo nel weekend app e giochi dedicati all'Italia

I gestori dell'App Store celebrano la Festa della Repubblica organizzando un evento digitale che darà modo ai possessori di sistemi iOS di ricevere tante app, videoludiche e non, dedicate all'Italia.

In onore della Festa della Repubblica, per tutto il fine settimana e fino a martedì 2 giugno l'App Store darà visibilità a tanti contenuti speciali dedicati all'Italia, ciascuno creato per l'occasione da famosi sviluppatori di app e giochi mobile.

Per celebrare la festa nazionale, diversi videogiochi celebri per sistemi mobile iOS si aggiorneranno per consentire ai propri appassionati di unirsi alle celebrazioni. I giochi interessati da questa iniziativa saranno molteplici. Eccovi una lista che riassume le novità in arrivo su App Store durante la Festa della Repubblica:

Cooking Fever - il catalogo del simulatore culinario vanterà menù arricchiti con pasta, pizza e sale decorate con bandiere e palloncini tricolori.

- il catalogo del simulatore culinario vanterà menù arricchiti con pasta, pizza e sale decorate con bandiere e palloncini tricolori. Tennis Clash - un’atmosfera festiva circonderà gli ultimi Italian Open di Roma e saranno disponibili diverse offerte per migliorare l' attrezzatura

- un’atmosfera festiva circonderà gli ultimi Italian Open di Roma e saranno disponibili diverse offerte per migliorare l' attrezzatura Township - un nuovo ristorante italiano aprirà le sue porte ai giocatori che hanno raggiunto il livello 8 e successivi

- un nuovo ristorante italiano aprirà le sue porte ai giocatori che hanno raggiunto il livello 8 e successivi Top Eleven - per la Festa della Repubblica, il manageriale calcistico permetterà agli utenti di sbloccare abilità speciali per i giovani calciatori della Youth Academy, dandogli poi modo di affrontare l’Italy Tour

- per la Festa della Repubblica, il manageriale calcistico permetterà agli utenti di sbloccare abilità speciali per i giovani calciatori della Youth Academy, dandogli poi modo di affrontare l’Italy Tour April Coloring - l'app per colorare vanterà un look tutto tricolore e una speciale selezione di opere con 10 disegni raffiguranti panorami italiani

- l'app per colorare vanterà un look tutto tricolore e una speciale selezione di opere con 10 disegni raffiguranti panorami italiani Storytel - l'app per collezionisti di ebook, audiolibri, podcast e conferenze metterà in evidenza una sezione dedicata al "Viaggio in Italia”, con una selezione di audiolibri i cui autori provengono dalle varie regioni italiane

- l'app per collezionisti di ebook, audiolibri, podcast e conferenze metterà in evidenza una sezione dedicata al "Viaggio in Italia”, con una selezione di audiolibri i cui autori provengono dalle varie regioni italiane Karaoke One - l'app per il karaoke avrà in homepage una speciale playlist che includerà le canzoni italiane che hanno fatto la storia

- l'app per il karaoke avrà in homepage una speciale playlist che includerà le canzoni italiane che hanno fatto la storia Mojo - all'app per i filtri animati sarà aggiunta un'intera selezione di contenuti per celebrare anche la Festa della Repubblica.

Cosa ne pensate di questa iniziativa? Prima di lasciarvi ai commenti, ricordiamo a chi ci segue che su Apple Arcade è disponibile SpongeBob Assalto al Patty, un'avventura a scorrimento dedicata al funambolico protagonista della serie animata di Nickelodeon.