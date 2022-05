L'app Xbox si aggiorna: tante migliorie per Feed Attività, Tag e Storie su Xbox Series X/S

Con il nuovo aggiornamento dell'app Xbox ufficiale, la famiglia di console Xbox Series X/S e l'intero ecosistema di piattaforme verdecrociate si arricchisce con numerose migliorie legate ai Tag, alle Storie e al Feed Attività.

Dalle colonne di Xbox Wire, la divisione videoludica di Microsoft spiega di aver apportato numerose migliorie all'applicazione ufficiale Xbox per sistemi iOS e Android seguendo le indicazioni e i feedback forniti dagli appassionati.

Il primo e, forse, più importante intervento riguarda la completa riformulazione del Feed Attività dell'app Xbox, con la possibilità di creare, condividere e visualizzare Storie con i propri amici direttamente dall'applicazione mobile e di aggiungere dei tag di priorità per i videogiochi e le attività svolte su console.

Il rinnovato Feed Attività dell'app Xbox si aggiunge a un canale Storie da richiamare direttamente dalla schermata iniziale, facilitando così la condivisone di clip ingame, screenshot o Obiettivi appena sbloccati. In quest'ottica rientrano anche gli interventi compiuti da Microsoft per integrare i tag della Qualità del Servizio, un sistema che permette agli utenti di dare priorità al traffico di rete generato dalle singole attività dell'app Xbox come la chat di gruppo, lo streaming da console o il multiplayer nei giochi supportati. I tag della qualità del servizio dovrebbero migliorare sensibilmente la fruizione dell'app da parte di chi non possiede una connessione particolarmente veloce o nei momenti di congestione del traffico.

L'update in questione è già disponibile in Australia e lo sarà a breve anche in Europa, Asia e Nord America.