App Xbox e Microsoft Store come Steam: i giochi saranno installabili in qualunque cartella

Microsoft cerca di andare incontro alle richieste dei suoi utenti annunciando un importante cambiamento riguardante Xbox App ed il suo Store online. Il colosso di Redmond ha rivelato che, finalmente, i giochi acquistati su Microsoft Store o scaricati tramite Xbox Game Pass per PC saranno liberamente installabili in qualunque cartella si desideri.

La novità andrà a rendere la vita più semplice agli utenti, che spesso hanno avuto problemi con la piattaforma a causa delle restrizioni di accesso della cartella WindowsApp e dell'impossibilità di gestire a proprio piacimento l'allocazione di giochi e mod. Una maggiore accessibilità che aiuta lo store ad avvicinarsi ai modelli di Steam e Battle.net, che consentono l'installazione libera di giochi e contenuti, e semplificano le operazioni di backup dei file.



Secondo quanto riferiscono le fonti con cui è entrata in contatto The Verge, il cambiamento farebbe parte di un test interno più ampio sul quale Microsoft sta continuando a lavorare per migliorare ed arricchire ulteriormente le feature del marketplace.

"Con grandi giochi per PC come Back 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 e Halo Infinite al day one sul Game Pass, volevamo fornire ai giocatori più opzioni per personalizzare la loro esperienza nell'app Xbox", ha dichiarato Jason Beaumont del team Xbox. "Continueremo a condividere gli aggiornamenti man mano che lanceremo funzionalità aggiuntive".



È probabile che l'aggiornamento completo di Xbox App e del Microsoft Store arriverà in tempo per l'8 dicembre, quando sarà finalmente disponibile Halo Infinite.