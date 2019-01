Appaiono Pecore anche sulla Pagina Steam di Shenmue 1&2: Catherine in arrivo su PC?

Nel corso dei primi giorni del nuovo anno, alcuni utenti avevano notato strani movimenti sulla Pagina Steam di Bayonetta. Quest'ultima era infatti stata aggiornata...con l'inserimento dell'immagine di una pecora.

Dopo un primo momento di stupore e perplessità, la Community videoludica ha cercato di tirare le fila di questa insolita apparizione, ricollegandola infine al possibile annuncio di un'edizione PC del gioco di Atlus Catherine, forse denominata Catherine Classic. A supporto di questa ipotesi, è successivamente intervenuto un secondo elemento. Lo ESRB (Entertainment Software Rating Board) ha infatti aggiornato, poco prima di Natale, la propria pagina dedicata a Catherine, aggiungendovi, tra le piattaforme supportate, proprio il PC.

Nella giornata di oggi, domenica 6 gennaio, una nuova presenza ovina è stata avvistata su Steam. Ad essere interessata è, questa volta, la pagina dedicata a Shenmue 1 e 2. Quest'ultima, esattamente come accaduto a Bayonetta, è stata infatti aggiornata con l'inserimento di un'immagine dedicata all'animale. Il Titolo dell'aggiornamento? Ovviamente, un belato.

Come prevedibile, questa nuova comparsa ha incentivato ulteriormente i rumor relativi ad uno sbarco di Catherine su PC. Tuttavia, ad ora, non è giunta da SEGA alcuna conferma ufficiale in merito. In attesa di informazioni certe, ne approfittiamo per rammentarvi che Catherine Full Body, nuova ed arricchita edizione del gioco di Atlus, è attualmente attesa, in Europa, su Playstation 4.