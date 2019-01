Apparso un misterioso Teaser sull'Account Twitter di Alien! Nuovo Progetto in Arrivo?

La pubblicazione di Alien: Isolation da parte di SEGA e Creative Assembly risale all'ormai relativamente lontano 2014. Gioco apprezzato da critica e pubblico, la Community ne richiede, da tempo, a gran voce un seguito.

Ebbene, un misterioso Teaser Trailer recentemente apparso su Twitter sembra aver riacceso le speranze di molti fan. L'account ufficiale di Alien sulla piattaforma ha infatti recentemente pubblicato un cinguettio quantomeno intrigante, che sembra proprio preannunciare un nuovo progetto legato allo Xenomorfo, la cui natura, tuttavia, non appare ad ora chiarissima.

Il testo del Tweet incriminato recita: "Figlia. Ribelle. Eroe. La sua storia merita di essere raccontata... #Whois #AmandaRipley #ReadPlayWatch #Daughter #Rebel #Hero". In allegato a queste poche parole, troviamo una brevissima clip, della durata di circa quindici secondi. Al suo interno, si susseguono una serie di fotogrammi piuttosto confusi, tra i quali si intravede un'uniforme con un'uniforme di Amanda Ripley. Questi lasciano infine spazio alla scritta "Chi è Amanda Ripley?". A questa, segue la dicitura: "Amanda Ripley. Leggi. Gioca. Guarda.". In chiusura, l'immancabile avviso "Coming Soon". Come di consueto, potete trovare il Tweet in calce a questa news.



Da questi pochi elementi non è semplice dedurre quale sia il progetto attualmente in cantiere per Alien. La dicitura "Gioca" farebbe evidentemente pensare ad un nuovo videogioco, ma essa è comunque accompagnata da un invito a "leggere" e a "guardare". Forse un progetto legato a più media? Per ora difficile a dirsi. L'unica cosa che appare certa è che, qualsiasi cosa sia in sviluppo, la figura di Amanda Ripley sarà centrale. Ricordiamo che lo scorso Dicembre, alcuni rumor volevano Alien: Blackout come titolo di un nuovo gioco legato allo Xenomorfo, tuttavia questi ultimi non hanno mai ricevuto alcuna conferma. Per sapere qualcosa di più su quanto pubblicato dall'Account Twitter di Alien, non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni tramite canali ufficiali!