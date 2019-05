Un appassionato di Pokémon ha immaginato le evoluzioni mancanti di Eevee

Eevee è senza dubbio uno dei Pokémon più amati in assoluto. Non a caso, Nintendo ha deciso di affiancarlo a Pikachu nel remake di Giallo recentemente apparso su Nintendo Switch, Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, sebbene non fosse originariamente elencato tra gli starter.

Oltre ad avere un design molto riuscito, questo simpatico mostriciattolo nasconde un potenziale illimitato, che gli consente di evolversi in molteplici forme differenti. Durante la prima generazione, Eevee era capace di evolversi in Vaporeon (Acqua), Jolteon (Elettro) e Flareon (Fuoco), ma negli anni successivi il ventaglio di opportunità è stato ampliato con Espeon (Psico), Umbreon (Buio), Leafeon (Erba), Glaceon (Ghiaccio) e Sylveon (Folletto).

Come i più esperti di voi hanno sicuramente notato, alcune tipologie mancano ancora all'appello. L'artista abz ha così provato ad immaginarle realizzando delle stupende illustrazioni, che potete ammirare in tutto il loro splendore nella galleria in calce a questa notizia. Da sinistra verso destra, trovate Drakeon (Drago), Obliveon (Spettro), Terreon (Terra) e infine Zephyreon (Uccello).

Cosa ve ne pare? Qual è il vostro preferito? Se questi artwork vi hanno incuriosito e volete ammirare le altre creazioni di abz, vi consigliamo di seguire il suo profilo Instagram personale.