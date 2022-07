Apple Arcade: ben 15 giochi lasceranno presto il servizio

Nonostante la casa di Cupertino non abbia diffuso alcun comunicato al riguardo, sembra proprio che ben quindici titoli attualmente inclusi nel catalogo di Apple Arcade siano destinati a lasciare presto il servizio, come segnalato da TouchArcade.

Una nuova sezione in fondo all'interfaccia del servizio elenca i giochi che lasceranno presto il servizio. Non si tratta della prima volta in cui i titoli inclusi nel catalogo vengono rimossi, ma a sorprendere è il numero senza precedenti di giochi che si apprestano ad essere tagliati fuori. Non vengono specificate date specifiche per ogni gioco, e non è chiaro cosa accadrà ai dati di salvataggio. È possibile che i titoli in questione possano essere ridistribuiti in altro modo, ma senza alcun commento da parte di Apple è complesso azzardare ipotesi plausibili. Di seguito l'elenco dei giochi sul punto di lasciare il catalogo:

Projection: First Light

Lifeslide

Various Daylife

EarthNight

Atone: Heart of the Elder Tree

Over the Alps

Dread Nautical

Cardpocalypse

Towaga: Among Shadows

Dead End Job

Don't Bug Me!

Spelldrifter

Spidersaurs

Explottens

BattleSky Brigade: Harpooner

Facendo un confronto fra servizi di simile natura, Microsoft è solita avvisare con largo anticipo l'elenco dei titoli che mensilmente lasciano il catalogo di Xbox Game Pass, così da permettere ai suoi abbonati di scaricare e terminare i prodotti di loro interesse prima che vengano rimossi. In questo caso sembra invece che le decisioni siano state prese a totale insaputa di chi gioca tramite Apple Arcade, ma staremo a vedere se arriveranno aggiornamenti uffiiali nelle prossime ore.