Apple Arcade accoglie Beyond Blue, A Fold Apart e tanti update per gli altri giochi

Dopo aver assistito all'arrivo di Legend of Skyfish 2 gratis su Apple Arcade, i rappresentanti della casa di Cupertino invita gli iscritti al servizio in abbonamento di Apple Arcade a scaricare i due nuovi giochi gratuiti Beyond Blue e A Fold Apart.

La nuova tornata di videogiochi per il servizio fruibile su sistemi iOS è legata a un messaggio che sensibilizza gli appassionati su temi sensibili come quello della separazione e della conservazione della biodiversità delle specie marine.

Il primo di questi titoli, A Fold Apart di Lightning Rod Games, è un gioco nel quale gli utenti devono ricomporre circa cinquanta puzzle ispirati all'arte degli origami: avanzando nella storia assisteremo al ricongiungimento di due persone separate dalla distanza.

Non meno interessante è poi il secondo gioco proposto su Apple Arcade, ovvero Beyond Blue. Sviluppato da E-Line Studios in collaborazione con OceanX Media, la BBC e alcuni biologi marini, l'esperienza digitale offerta da questo titolo punta a sensibilizzarsi sui misteri che permeano una regione della Terra che conosciamo meno della Luna e di Marte, ovvero i fondali oceanici.

In coincidenza di questo doppio arrivo, il catalogo di Apple Arcade si amplia ulteriormente con degli aggiornamenti che coinvolgono diversi altri videogiochi della ludoteca digitale del servizio in abbonamento per tablet, smartphone e dispositivi della famiglia iOS. Gli update in questione coinvolgono Super Mega Mini Party, Frogger in Toy Town, HyperBrawl Tournament, Dear Reader, LEGO Brawls, tint., Secret Oops! e Stranded Sails.