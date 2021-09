Apple Arcade accoglie due nuovi giochi: arrivano NBA 2K22 Arcade Edition e Tiny Wings

Poco prima dell'avvio del nuovo evento Apple dedicato ad iPhone 13, sono state confermate delle interessanti novità per i fruitori di Apple Arcade. Il servizio di gaming si appresta ad accogliere NBA 2K22 Arcade Edition e Tiny Wings, due titoli che andranno ad impreziosire il valore della sua offerta.

NBA 2K22 Arcade Edition di 2K Games presenterà i roster NBA 2022 aggiornati comprensivi di star come Luka Doncic, Damian Lillard, Kevin Durant, Jayson Tatum, Zion Williamson, Rui Hachimura, Karl-Anthony Towns e altri ancora. I giocatori sceglieranno tra le loro squadre NBA preferite e affronteranno i concorrenti in modalità Partita veloce, gareggeranno con un amico in modalità multiplayer online o giocheranno al basket di strada tre contro tre in modalità Blacktop.

Il gioco conterrà anche la modalità Association che incarica i giocatori di gestire un roster NBA effettuando scambi, firmando agenti svincolati, individuando talenti emergenti e controllando le finanze della propria squadra. Non mancherà una modalità La mia Carriera in cui i giocatori possono iniziare loro proprio viaggio NBA con un giocatore personalizzato, con tanto di posizione e numero di maglia.



Tiny Wings, dello sviluppatore Andreas Illiger, incarica i giocatori di superare il sole guidando un uccello tra le isole generate proceduralmente. I giocatori devono toccare lo schermo nel momento perfetto in modo che l'uccello scivoli lungo il fianco di una collina e acquisisca slancio per raggiungere l'isola successiva prima del tramonto, nel mentre mirano compiono le apposite azioni per riuscire ad ottenere i moltiplicatori del punteggio.



Apple Arcade fornisce l'accesso a un catalogo di oltre 200 giochi senza pubblicità o acquisti in-app su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, con titoli aggiuntivi aggiunti periodicamente (recentemente sono stati introdotti Zen Pinball Party, MasterChef Let's Cook! e Layton's Mystery Journey). Il servizio è disponibile a 4,99 euro al mese o 49,99 all'anno.