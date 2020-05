Apple Arcade accoglie The Otherside e molto altro: i dettagli sulle novità

Dopo l'ingresso di Beyond Blue nel catalogo Apple Arcade, ulteriori nuovi ingressi vanno ad ampliare l'offerta del servizio dedicato al gaming firmato dalla Casa di Cupertino.

Tra questi spicca The Otherside, un gioco da tavolo d'azione/sopravvivenza ideato da Mark Rubin, ex produttore esecutivo per la serie Call of Duty presso Infinity Ward, e sviluppato dallo studio indipendente argentino Barbacube. Nel titolo, quattro sopravvissuti dovranno far fronte alla minaccia di pericolose creature che ne hanno invaso la città. Tra rompicapi e combattimenti, gli eroi dovranno farsi strada attraverso una serie di villaggi deserti, lungo mappe generate in maniera automatica e caratterizzate da diversi livelli di difficoltà.

Nuovi aggiornamenti arricchiscono inoltre l'esperienza di titoli già disponibili nel catalogo Apple Arcade. L'update Unleash the Light introduce infatti nuove missioni nell'RPG Steven Universe, mentre nuove funzionalità divengono disponibili in Marble it Up: Mayhem!, Cardpolypse e No Way Home.



Ne approfittiamo infine per segnalare che dal 1 maggio è disponibile nel catalogo anche Neversong, adventure game dalle atmosfere dark e intense, sviluppato dal team indipendente Serenity Forge. Protagonista della produzione è Pete, giovane che risvegliatosi all'improvviso in un incubo si ritrova ad indagare sulle grida che sente provenire dal manicomio di Blackford. Un'avventura in sei livelli, caratterizzata da un mood cupo e tetro.