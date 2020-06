Apple Arcade: arriva Little Orpheus di The Chinese Room

Apple annuncia l'arrivo di Little Orpheus sulla piattaforma Apple Arcade, nuovo gioco sviluppato da The Chinese Room, studio di proprietà di Sumo Digital. Ecco le principali caratteristiche di questa produzione.

"Little Orpheus è un fantastico adventure a scorrimento orizzontale che segue il viaggio del cosmonauta sovietico Ivan Ivanovich fino al centro della Terra, compresi i tre anni che passò sotto la crosta terrestre. Nel realizzare il gioco, il team ha tratto ispirazione da classici film di Hollywood come La terra dimenticata dal tempo, dagli autori di fantascienza della metà del Novecento e dalle tematiche tratte dalla stessa storia dell'Unione Sovietica in relazione alla Guerra fredda."

Apple annuncia inoltre una serie di aggiornamenti per alcuni giochi già disponibili su Apple Arcade.

Over the Alps

Questo thriller di spionaggio ispirato ai film di Alfred Hitchcock introduce con l'aggiornamento una protagonista femminile in una storia completamente inedita. Il gioco, basato su una trama che si sviluppa in base alle scelte dei giocatori, vi terrà sulla corda mentre viaggerete a ritroso nel tempo in questo adventure di spionaggio ambientato durante la Seconda guerra mondiale.

Pac-Man Party Royale

L'aggiornamento invita al party un nuovo fantasma, Itchy. I giocatori saranno ancora più in pericolo se verranno acciuffati da Itchy, perché invertirà i loro controlli per un breve periodo di tempo. Ma per affrontare la nuova sfida avranno a disposizione due nuovi power-up, un laser e un campo elettrico.

The Pinball Wizard

The Pinball Wizard offre un nuovo aggiornamento che aggiunge una nuova area sotterranea a questo arcade di avventura. L'obiettivo dei giocatori è sopravvivere il più a lungo possibile nei sotterranei in modo da ottenere il punteggio più alto, colpendo via via certi oggetti per aprire stanze e ottenere altre sorprese.

Agent Intercept

Agent Intercept introduce una nuova missione chiamata "Crisis", tutta in discesa, con salti pazzeschi e nuovi tipi di nemici incontrati dai giocatori mentre corrono contro un nemico geniale ed enigmatico per bloccare il loro piano prima che sia troppo tardi.