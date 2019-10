Apple Arcade dà il benvenuto a cinque nuovi giochi

Apple Arcade è disponibile sui dispositivi della mela morsicata da meno di un mese, ma il suo catalogo si sta già espandendo. Il servizio in abbonamento ha infatti appena accolto altri cinque giochi.

Stiamo parlando di:

Stela di Skybox Labs: un platform che narra di una ragazza che sa assistendo alla distruzione di un misterioso e antico mondo;

di Skybox Labs: un platform che narra di una ragazza che sa assistendo alla distruzione di un misterioso e antico mondo; Inmost di Chucklefish Games: un puzzle-platform fortemente basato con tre personaggi giocabili con storie interconnesse, ovvero un Cavaliere che ha giurato fedeltà alle forze dell'oscurità, una creatura che si alimenta con la paura altrui e un giovane ragazza tutta sola;

di Chucklefish Games: un puzzle-platform fortemente basato con tre personaggi giocabili con storie interconnesse, ovvero un Cavaliere che ha giurato fedeltà alle forze dell'oscurità, una creatura che si alimenta con la paura altrui e un giovane ragazza tutta sola; Shockrods di Stainless Games: un gioco di guida action che vede i giocatori scontrarsi in partite multiplayer senza esclusione di colpi a bordo dei loro bolidi muniti di mitragliatrici e missili. È anche possibile giocare in solitaria contro i bot;

di Stainless Games: un gioco di guida action che vede i giocatori scontrarsi in partite multiplayer senza esclusione di colpi a bordo dei loro bolidi muniti di mitragliatrici e missili. È anche possibile giocare in solitaria contro i bot; Decoherence di Efecto+Rocket: un gioco che permette di costruire robot da far combattere in arene PvP assemblando un'ampia varietà di componenti;

di Efecto+Rocket: un gioco che permette di costruire robot da far combattere in arene PvP assemblando un'ampia varietà di componenti; Mind Symphony di Rogue Games: un gioco d'azione nel quale il gameplay scorre a ritmo di musica.

Apple Arcade, ricordiamo, è un servizio in abbonamento per iPhone, iPad, Mac e Apple TV che a 4,99 euro al mese fornisce accesso ad oltre 100 giochi che non verranno mai pubblicati su altre piattaforme mobile. Tra l nostre pagine trovate una guida all'iscrizione a Apple Arcade (con tanto di primo mese gratuito).