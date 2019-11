Apple Arcade: il catalogo vanta ora ben 100 giochi

Apple Arcade, l'interessante servizio ad abbonamento mensile dell'azienda di Cupertino, ha continuato ad arricchirsi con nuovi giochi sin dal lancio e, al momento, vanta una libreria di ben 100 titoli diversi.

Tra le app che sono state aggiunte proprio oggi al catalogo, permettendogli così di raggiungere una così ragguardevole cifra di giochi disponibili, troviamo:

Sociable Soccer

UFO on Tape: First Contact

Takeshi & Hiroshi

Guildlings

Discolored

Marble It Up: Mayhem

Si tratta in molti casi di titoli già visti su altre piattaforme o di seguiti di giochi più o meno famosi disponibili su App Store. Vi ricordiamo inoltre che tra i 100 giochi disponibili per gli abbonati ad Apple Arcade troviamo anche il nuovo Rayman Mini, il picchiaduro in stile Super Smash Bros. chiamato LEGO Brawls e Hot Lava.

Va inoltre precisato che tutti questi giochi non includono microtransazioni e possono essere giocati con un controller PS4 o Xbox One grazie ad iOS 13, che ha aggiunto il supporto ai pad bluetooth di entrambe le piattaforme.

Avete già letto la nostra guida su come disattivare l'abbonamento automatico ad Apple Arcade? Nel caso foste invece interessati al servizio, trovate anche i nostri consigli su come abbonarsi al mese gratis di Apple Arcade.