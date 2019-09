Apple Arcade: come funziona, prezzo, data di lancio e giochi inclusi

A poco più di 24 ore dal lancio, è tempo di fare un breve recap di Apple Arcade. L'attesa novità di iOS 13 infatti debutterà nella giornata di domani su milioni di dispositivi Apple, e porterà con se un mese di prova gratuito ed un ricco catalogo che secondo quanto affermato, sarà aggiornato settimana per settimana.

Cos'è e come funziona

Apple Arcade è la piattaforma di gaming di Apple, presentata nel corso del keynote della WWDC, che consentirà agli utenti di giocare liberamente a centinaia di giochi anche in modalità offline.

Già etichettato da molti come il "Netflix dei videogiochi", Apple Arcade permetterà di accedere alle versioni complete dei titoli presenti in catalogo: non saranno visualizzate nè pubblicità, tanto meno saranno presenti acquisti in-app.

Il servizio sarà integrato direttamente in App Store, che con iOS 13 sarà aggiornato e vedrà il debutto del un nuovo pulsante "Arcade" nella barra presente in basso.

Data di lancio e prezzo

Apple Arcade sarà disponibile a partire dal 19 Settembre e sarà lanciato in concomitanza con iOS 13.

Il prezzo mensile sarà di 4,99 Euro, ma Apple offrirà il primo mese di prova gratuito a tutti i nuovi utenti.



Un aspetto interessante da sottolineare è che il canone potrà essere condiviso con la famiglia, grazie alla funzione "Family Sharing", senza alcun sovrapprezzo.

Dispositivi compatibili

I giochi di Apple arcade funzioneranno su iPhone, iPad, Apple TV e Mac e supporteranno i controller "made for iPhone" e quelli di PlayStation 4 ed Xbox.

Apple, infatti, ha integrato il supporto ai joypad in tvOS 13, iOS 13 ed iPadOS 13.

Giochi disponibili al lancio

Di seguito indichiamo la lista dei giochi che saranno disponibili al lancio:

Assemble With Care (usTwo)

Shantae and the Seven Sirens (WayForward Technologies)

Grindstone (Capybara Games)

WHAT THE GOLF? (The Label)

Card of Darkness (Zach Gage)

LEGO Brawls (LEGO)

Patterned (Borderleap)

Stellar Commanders (Blindflug Studios)

Where Cards Fall (Snowman)

Overland (Finji)

Exit the Gungeon (Devolver Digital)

Rayman Mini (Ubisoft)

Spaceland (Tortuga Team)

Agent Intercept (PikPok)

Punch Planet (Block Zero Games)

Sneaky Sasquatch (Rac7 Games)

Operator 41 (Shifty Eye Games)

Frogger in Toy Town (Konami)

Red Reign (Ninja Kiwi)

Various Daylife (Square Enix)

Mini Motorways (Dinosaur Polo Club)

Don't Bug Me! (Frosty Pop)

Oceanhorn 2 (Cornfox & Bros)

King's League II (Kurechii)

Dear Reader (Local No. 12)

Projection: First Light (Blowfish Studios)

ATONE: Heart of the Elder Tree (Wildboy Studios)

Big Time Sports (Frosty Pop)

Tangle Tower (SFB Games)

Dread Nautical (Zen Studios)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Bleak Sword (Devolver Digital)

Sayonara Wild Hearts (Annapurna)

Dead End Job (Headup)

Cat Quest II (The Gentlebros)

Dodo Peak (Moving Pieces)

Cricket Through the Ages (Devolver Digital)

Speed Demons (Radiangames)

Explottens (Werplay Priv.)

Spelldrifter (Free Range Games)

The Get Out Kids (Frosty Pop)

Spek. (Rac7 Games)

Way of the Turtle (Illusion Labs)

Lifeslide (Block Zero Games)

Neo Cab (Surprise Attack Games)

Skate City (Snowman)

Tint. (Lykke Studios)

The Enchanted World (Noodlecake Studios)

Over the Alps (Stave Studios)

Hot Lava (Klei Entertainment)

The Pinball Wizard (Frosty Pop)

Shinsekai Into the Depths (Capcom)

Word Laces (Minimega)

Apple però ha già precisato che nel corso dei prossimi mesi saranno disponibili altri giochi, ma non ha diffuso informazioni in merito alla frequenza di aggiornamento del catalogo.