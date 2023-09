Apple Arcade: da 007 a Hello Kitty, le ultime novità tra giochi gratis e aggiornamenti

Dopo aver accolto Very Little Nightmares nell'offerta di Apple Arcade, gli iscritti al servizio per 'melafonini' sarà felice di sapere che il colosso tecnologico di Cupertino ha arricchito ulteriormente l'offerta ludica dell'abbonamento con un gioco 'gratis' e tantissime novità per i titoli in catalogo.

La prima e, forse, più importante sorpresa di questo fine settembre per gli abbonati ad Apple Arcade è rappresentata dall'ingresso nel servizio di Cypher 007. Il titolo rivisita in chiave moderna il gioco di spionaggio classico per consentire agli appassionati del genere di sperimentare delle meccaniche di gameplay più profonde e immersive insieme a James Bond.

Il compito affidato ai giocatori è quello di aiutare l'agente segreto più famoso della storia del cinema (ma non solo) a fronteggiare la minaccia rappresentata dalla mente criminale che guida la Spectre, il crudele Blofeld. In questo titolo stealth d'azione e avventura, i giocatori devono raccogliere informazioni, svelare numerosi segreti e usare l'astuzia per superare livelli pieni di ostacoli, nemici e obiettivi da raggiungere.

Sempre su Apple Arcade è disponibile un importante aggiornamento per Hello Kitty Island Adventure che lancia ufficialmente la Festa Spettrale, un evento speciale a tema Halloween che sprona i giocatori a svelare nuovi misteri nella Casa Stregata insieme a Baku e a tutti i personaggi che popolano l'Isola dell'Amicizia.

Eccovi gli altri videogiochi che riceveranno un aggiornamento contenutistico nel corso di questa settimana:

Angry Birds Reloaded - Una nuova minaccia incombe da una galassia lontana fatta di dolci giganti. Chi gioca potrà superare i 30 nuovi, gustosi livelli dell'episodio spaziale “Utopia” e sconfiggere il boss 'Big Bork' in un’epica resa dei conti a colpi di popcorn.

- Una nuova minaccia incombe da una galassia lontana fatta di dolci giganti. Chi gioca potrà superare i 30 nuovi, gustosi livelli dell'episodio spaziale “Utopia” e sconfiggere il boss 'Big Bork' in un’epica resa dei conti a colpi di popcorn. Warped Kart Racers - Questo aggiornamento introduce le classifiche per ogni tracciato e permette di sbloccare esclusive ricompense di Halloween per le modalità Multigiocatore e Lega.

- Questo aggiornamento introduce le classifiche per ogni tracciato e permette di sbloccare esclusive ricompense di Halloween per le modalità Multigiocatore e Lega. stitch. - L'aggiornamento aggiunge molti nuovi telai in varie categorie e dimensioni, con nuovi modelli disponibili ogni mercoledì. Include anche una nuova categoria Pixel Art, con nuove trame ricamate a punto croce.

- L'aggiornamento aggiunge molti nuovi telai in varie categorie e dimensioni, con nuovi modelli disponibili ogni mercoledì. Include anche una nuova categoria Pixel Art, con nuove trame ricamate a punto croce. finity. - Giocatori e giocatrici potranno provare la nuova modalità di gioco Casual, con un livello di difficoltà minore, la possibilità di scegliere il proprio grado e di giocare all’infinito.

- Giocatori e giocatrici potranno provare la nuova modalità di gioco Casual, con un livello di difficoltà minore, la possibilità di scegliere il proprio grado e di giocare all’infinito. WHAT THE GOLF! - Chi gioca potrà immergersi nel grande mare blu con l'evento speciale a tema marino di 'WHAT THE GOLF!, Una marea di guai!'

- Chi gioca potrà immergersi nel grande mare blu con l'evento speciale a tema marino di 'WHAT THE GOLF!, Una marea di guai!' LEGO Brawls - Brick-or-Treat torna per un periodo di tempo limitato, vari livelli a tema Halloween e altri contenuti speciali spettrali.

- Brick-or-Treat torna per un periodo di tempo limitato, vari livelli a tema Halloween e altri contenuti speciali spettrali. Mondo Disney da colorare+ - Grazie all'aggiornamento si potranno colorare e personalizzare i cattivi Disney insieme ai loro dispettosi aiutanti in una nuovissima e adorabile collezione speciale di pagine da colorare: Mini Cattivi.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su 10 giochi da non perdere su Apple Arcade.