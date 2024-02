Apple Arcade in crisi? Gli sviluppatori si lamentano ma intanto si parla di un rilancio

Secondo quanto riportato da mobilegamer.biz, Apple Arcade non starebbe attraversando un bel momento, con il servizio in abbonamento che starebbe lottando con giochi cancellati e compensi sempre più bassi per i publisher.

In particolare uno sviluppatore avrebbe definito Apple Arcade "un cadavere" mentre altri hanno sentito voci legate ad un rilancio della piattaforma, sebbene non ci siano indicazioni in merito.

Tutti gli sviluppatori interpellati in ogni caso confermano che Apple sta pagando sempre meno per le esclusive Arcade e in generale si preferisce dare spazio a giochi basate su IP già note piuttosto che nuove proprietà intellettuali.

I rapporti con la casa di Cupertino sarebbero "complicati" secondo alcuni, tra comunicazioni a rilento e "vendette" più o meno indirette verso gli editori che avrebbero accettato di portare i loro giochi sul catalogo di Netflix, ovviamente dietro compenso.

Infine, si parla di una piattaforma che in linea generale accetta sempre meno videogiochi nel proprio catalogo e per questo vari publisher avrebbero cancellato i giochi destinati ad Apple Arcade a fronte di una linea guida chiara e trasparente nei confronti degli sviluppatori e degli editori.

In attesa di capire se ci sarà un rilancio nei prossimi mesi, ecco 5 giochi di Apple Arcade che non dovreste assolutamente perdervi.