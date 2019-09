Apple Arcade disponibile in Italia per iOS Beta: prova gratuita e catalogo - Aggiornata

Arriva così, in una tiepida serata di metà settembre, la bomba da parte di Apple: Arcade, il servizio ad abbonamento dedicato ai videogiochi, è già disponibile in Italia. Infatti, a sorpresa, la società di Cupertino ha anticipato i tempi rispetto a quanto previsto. Vi spieghiamo come attivare la prova gratuita e tutto ciò che dovete sapere.

Nonostante il sito ufficiale di Apple riporti ancora la data del 19 settembre 2019, il servizio è già stato reso disponibile tramite l'App Store. Infatti, noi stessi abbiamo potuto constatare che Apple Arcade è già attivo e siamo anche riusciti a sottoscrivere il mese di prova senza alcun problema. Tutto quello che dovete fare è aprire l'App Store dal vostro dispositivo iOS, premere sull'icona Arcade presente in basso a destra e fare tap sul tasto Prova gratis. Una volta fatto ciò, vi verrà richiesto di premere sul pulsante Conferma e inserire la password del vostro ID Apple. A questo punto, potrete finalmente provare gratuitamente per un mese Apple Arcade.

Il prezzo ufficiale del servizio in Italia è di 4,99 euro e l'abbonamento si rinnova automaticamente. Se non avete quindi intenzione di sborsare questa cifra il prossimo mese, vi basta aspettare pochi giorni prima della scadenza dell'abbonamento (altrimenti il servizio terminerà immediatamente) e seguire questa procedura: premete sull'icona Account presente in alto a destra nell'App Store, selezionate la voce Abbonamenti, fate tap su Apple Arcade e selezionate la voce Annulla periodo di prova gratuita.

Per il resto, il catalogo attualmente è composto da questi titoli:

Assemble With Care (usTwo);

Shantae and the Seven Sirens (WayForward Technologies);

Grindstone (Capybara Games);

WHAT THE GOLF? (The Label);

Card of Darkness (Zach Gage);

LEGO Brawls (LEGO);

Patterned (Borderleap);

Stellar Commanders (Blindflug Studios);

Where Cards Fall (Snowman);

Overland (Finji);

Exit the Gungeon (Devolver Digital);

Rayman Mini (Ubisoft);

Spaceland (Tortuga Team);

Agent Intercept (PikPok);

Punch Planet (Block Zero Games);

Sneaky Sasquatch (Rac7 Games);

Operator 41 (Shifty Eye Games);

Frogger in Toy Town (Konami);

Red Reign (Ninja Kiwi);

Various Daylife (Square Enix);

Mini Motorways (Dinosaur Polo Club);

Don't Bug Me! (Frosty Pop);

Oceanhorn 2 (Cornfox & Bros);

King's League II (Kurechii);

Explottens (Werplay Priv.);

Spelldrifter (Free Range Games);

The Get Out Kids (Frosty Pop);

Spek. (Rac7 Games);

Way of the Turtle (Illusion Labs);

Lifeslide (Block Zero Games);

Neo Cab (Surprise Attack Games);

Skate City (Snowman);

Tint. (Lykke Studios);

The Enchanted World (Noodlecake Studios);

Over the Alps (Stave Studios);

Hot Lava (Klei Entertainment);

The Pinball Wizard (Frosty Pop);

Shinsekai Into the Depths (Capcom);

Word Laces (Minimega);

Dear Reader (Local No. 12);

Projection: First Light (Blowfish Studios);

ATONE: Heart of the Elder Tree (Wildboy Studios);

Big Time Sports (Frosty Pop);

Tangle Tower (SFB Games);

Dread Nautical (Zen Studios);

Mutazione (Die Gute Fabrik);

Bleak Sword (Devolver Digital);

Sayonara Wild Hearts (Annapurna);

Dead End Job (Headup);

Cat Quest II (The Gentlebros);

Dodo Peak (Moving Pieces);

Cricket Through the Ages (Devolver Digital);

Speed Demons (Radiangames).

Insomma, Apple ha fatto una bella sorpresa agli amanti dei videogiochi mobile.



Aggiornamento ore 21:29 16/09/2019: A quanto pare non tutti riescono ad accedere ad Apple Arcade in Italia. In particolare, sembra che solamente gli utenti che dispongono della Beta di iOS 13 riescano già ad attivare il servizio.