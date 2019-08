Apple Arcade è in fase di test, prezzi scontati per i dipendenti della compagnia

Secondo quanto riportato da 9to5Mac, alcuni dipendenti di Apple starebbero testando in questi giorni il servizio Apple Arcade con "prezzi di favore" pari a 49 centesimi al mese con trenta giorni di prova gratuita.

Apple Arcade uscirà questo autunno e sarà compatibile con Mac OS, dispositivi iOS (iPhone, iPad e iPod Touch) e Apple TV. Tra i giochi offerti in prova ai dipendenti trovano spazio Way of the Turtle, Down in Bermuda, Hot Lava, Sneaky Sasquatch, Kings of the Castle, Frogger in Toy Town e Lame Game 2.

Allo stato attuale oltre 100 giochi sono in sviluppo per Apple Arcade, con il supporto di publisher come SEGA, Konami, Capcom, PlatinumGames, LEGO, Annapurna e tanti altri, questa una prima lista dei giochi confermati al momento:

Giochi Apple Arcade

Beyond a Steel Sky

Enter The Construct

Fantasian

Hot Lava

LEGO Brawls

Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm

Projection First Light

The Pathless

Sonic Racing

Where Cards Fall

ProjectionThe Artful Escape (Annapurna Interactive / Beethoven & Dinosaur)

ATONE Heart of the Elder Tree (Wildboy Studios)

Box Project (Aquiris)

Frogger in Toy Town (Konami)

Little Orpheus (Sumo Digital / The Chinese Room)

Mr. Turtle (Illusion Labs)

Overland (Finji)

Sayonara Wild Hearts (Annapurna Interactive / Simogo)

Per saperne di più su Apple Arcade dovremo probabilmente attendere l'evento di presentazione di iPhone 11, apparentemente fissato per martedì 10 settembre, restiamo comunque in attese di conferme da parte della casa di Cupertino.