Apple Arcade: nuovi giochi, arrivano oggi Layton's Mystery Journey e Zen Pinball Party

Il catalogo di Apple Arcade si arricchisce oggi, venerdì 3 settembre, con tre nuovi giochi accessibili da tutti gli abbonati su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Quali sono le novità disponibili per il download? Scopriamole insieme.

Tra le novità di Apple Arcade segnaliamo Zen Pinball Party di Zen Studios, MasterChef Let's Cook! di Tilting Point e Layton's Mystery Journey di Level-5. Il primo è un gioco di flipper con tavoli ispirati alle celebri serie Dreamworks e Hasbro come Kung-Fu Panda, Trolls, How to Train Your Dragon, MyLittle Pony e tanti altri, mentre MasterChef Let's Cook! è un è party game ambientato nelle cucine del famoso programma televisivo. Infine, Layton's Mystery Journey è l'avventura spin-off di Professor Layton che mette i giocatori nei panni di Katrielle Layton alle prese con il mistero più grande della sua carriera.

I tre giochi citati possono già essere scaricati da Apple Arcade, presto il servizio gaming della casa di Cupertino ospiterà anche altri titoli tra cui Crossy Road+ (versione aggiornata del celebre gioco mobile), Star Wars Battles, Temple Run Puzzle Adventure, Zookeeper World e Castlevania Grimoire of Souls.

Apple Arcade ospita oltre 180 giochi tra cui grandi classici dell'App Store in versione rimasterizzata (come Cut The Rope e Angry Birds) e produzioni originali esclusive non disponibili su altre piattaforme.