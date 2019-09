Apple Arcade: i giochi in esclusiva usciranno presto anche su PC, PS4, Xbox One e Switch?

Ora che Apple Arcade è ufficialmente disponibile, i colleghi di 9to5Mac hanno provato a scoprire i limiti e le opportunità offerte alle case di sviluppo che hanno siglato un accordo di esclusiva con la casa di Cupertino per lanciare i loro giochi sul nuovo servizio di Apple Arcade.

Dopo un'attenta analisi dei termini degli accordi di esclusiva sanciti dagli autori dei giochi già approdati (o in arrivo a breve) nel catalogo digitale del servizio in abbonamento di Apple, gli autori di 9to5Mac si dicono certi del fatto che a nessuna software house interessata è stata vietata la pubblicazione dei rispettivi videogiochi su PC o su console casalinghe come PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

I termini di esclusività di Apple Arcade, infatti, dovrebbero applicarsi solo ed esclusivamente alle piattaforme mobile: sempre in virtù di questi accordi, gli sviluppatori non possono proporre i loro giochi su altri servizi in abbonamento. Così facendo, l'eventuale approdo su PC e console dei giochi attualmente proposti in esclusiva su Apple Arcade potrebbe avvenire solo "a prezzo pieno", senza cioè essere inseriti nei cataloghi di PS Now, PlayStation Plus, Xbox Game Pass o Xbox Live Games With Gold. Tali restrizioni dovrebbero applicarsi anche agli eventuali titoli free-to-play, e questo tenendo sempre conto dell'impossibilità di veder approdare questi giochi su App Store per iOS e su sistemi mobile Android tramite Google Play Store.

L'esempio più emblematico è quello rappresentato da Sayonara Wild Hearts: il frizzante pop album di Annapurna è infatti disponibile anche su Nintendo Switch e PlayStation 4, oltrechè "in esclusiva" su Apple Arcade. In attesa di ricevere una conferma definitiva alle indicazioni forniteci dai curatori di 9to5Mac, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra guida su come abbonarsi ad Apple Arcade gratis per un mese e un approfondimento di Giuseppe Carrabba sui giochi di Apple Arcade.