Apple Arcade e giochi iOS: tutte le novità della settimana, aspettando The Survivalists

Dopo aver portato The Last Campfire su Apple Arcade, la casa di Cupertino descrive tutti i contenuti accessibili per questa settimana su sistemi iOS dagli iscritti al proprio servizio in abbonamento, tra giochi gratis e aggiornamenti ai titoli già disponibili.

Per questa settimana, l'utenza di Apple Arcade può rimpolpare la ludoteca digitale del proprio smartphone, tablet e sistema iOS con A Monster's Expedition, un'avventura fantasy intrisa di elementi puzzle e sviluppata da Draknek & Friends. Il titolo ci immerge in un'atmosfera bucolica per farci interpretare un mostro che, incuriosito dall'arrivo degli esseri umani, decide di intraprendere un viaggio per visitare le bizzarre architetture costruite dai suoi nuovi "vicini di casa".

Con l'arrivo di A Monster's Expedition, nella sezione "Prossimamente" di Apple Arcade vediamo comparire il nome di The Survivalists: il sandbox multiplayer di Team17 entrerà a far parte del catalogo del servizio a breve. Nel frattempo, possiamo divertirci con le nuove attività di Grindstone, What the Golf?, Spaceland e Spongebob Patty Pursuit. Eccovi nel dettaglio i contenuti degli ultimi aggiornamenti:

What the Golf? - pack Challenge Me con nuovi livelli, classifiche e conquiste

SpongeBob Patty Pursuit - nuovo mondo con sei livelli basati su un design più complesso e una modalità cooperativa

- nuovo mondo con sei livelli basati su un design più complesso e una modalità cooperativa Spaceland - nuove missioni nelle quali i giocatori devono fermare la produzione di energia nel laboratorio spaziale, liberarsi da una trappola allestita in un magazzino industriale, disattivare la produzione di mutageno in una struttura sotterranea nascosta e farsi strada attraverso la camera frigorifera piena di mostri

Prima di lasciarvi al video di A Monster's Expedition, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di The Last Campfire, l'ultima avventura sviluppata da Hello Games, gli autori di No Man's Sky.