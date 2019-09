Apple Arcade è imminente: tra Frogger, Capcom, Annapurna e abbonamento famiglia

Si è tenuto oggi 10 settembre 2019, allo Steve Jobs Theater di Cupertino, il keynote in cui Apple ha svelato i titoli di punta e la data di uscita del suo servizio Arcade.

In particolare, come potete vedere nella live streaming di Apple, l'azienda di Cupertino ha svelato che tra i titoli di punta presenti nel catalogo del suo servizio ci saranno Frogger Toy Town, il gioco di Capcom chiamato Shinsekai Into The Depths e il titolo di AnnaPurna Interactive denominato Sayonara Wild Hearts.



Shinsekai Into The Depths mette il giocatore nei panni di un esploratore sottomarino che si avventura in un mondo avido di rifornimenti ma pieno zeppo di nemici da combattere. Sayonara Wild Hearts ha invece un concept totalmente diverso: si tratta di un titolo che si avvicina al genere endless runner, tanto in voga nel mondo mobile, ma che punta a far mantenere al giocatore il ritmo della canzone riprodotta.

Apple ha anche colto l'occasione per annunciare la disponibilità e i prezzi di Apple Arcade, perlomeno per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America. Il servizio arriverà il prossimo 19 settembre 2019 a un prezzo di partenza di 4,99 dollari al mese per quanto riguarda l'abbonamento famiglia. È prevista una prova gratuita di un mese. Al momento non abbiamo ulteriori dettagli in merito al possibile arrivo di Apple Arcade in Italia.