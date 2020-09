Apple Arcade sarà incluso in One, il nuovo abbonamento con giochi, musica e film

Durante il Keynote del 16 settembre Apple ha presentato Apple One, nuovo abbonamento in arrivo durante l'autunno che includerà l'accesso a vari servizi della casa di Cupertino, tra cui Apple Arcade.

"Apple One riunisce quattro eccezionali servizi Apple in un unico abbonamento. Scegli il piano giusto per te, o per tutta la famiglia: ognuno avrà il suo accesso individuale a tutti i servizi dai propri dispositivi. Apple One è il modo più facile per avere di più, a meno." Con l'abbonamento Apple One avrete accesso a Apple Arcade, Apple TV+, Apple Music e iCloud, due i piani disponibili per la sottoscrizione, denominati Individuale e Famiglia.

Il primo costa 14.95 euro al mese e potrà essere utilizzato da una sola persona per accedere a Music, TV+, Arcade e iCloud (50GB) mentre il piano Famiglia (19.95 euro al mese) prevede gli stessi contenuti con l'aggiunta di uno spazio Cloud pari a 200GB e la possibilità di condividere l'abbonamento con altre cinque persone.

Apple Arcade arriverà in Italia durante l'autunno, su Everyeye.it trovate un riassunto di tutte le novità Apple settembre 2020 tra cui i nuovi Apple Watch e iPad mentre per iPhone 12 bisognerà attendere ancora qualche settimana, al momento infatti la compagnia non ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone.