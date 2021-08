Apple Arcade: quali sono i migliori giochi del 2021?

Apple Arcade è la piattaforma gaming per iPhone, Mac, Apple TV e iPad che include oltre 100 giochi accessibili al prezzo di 4.99 euro al mese, con nuovi giochi in arrivo su base settimanale ed un catalogo in continua espansione. Ma quali sono i migliori giochi Apple Arcade usciti nel 2021?

La scelta è vastissima e tra i tanti giochi da provare assolutamente citiamo Tetris Beat (variante del celebre puzzle game su base musicale, in stile Lumines), NBA 2K21 Arcade Edition e Angry Birds Reloaded, versione rimasterizzata del celebre Angry Birds uscito nel 2009.

Anche Super Leap Day merita certamente di essere provato, il famoso platform con un nuovo livello al giorno si espande e diventa ancora più ricco con questa versione esclusiva per Apple Arcade. Monster Hunter Stories+ ha debuttato questa estate su Apple Arcade insieme a Jetpack Joyride+ e Leo Fortune+, si tratta di tre titoli già noti riproposti in versione Plus con varie migliorie tecniche e ludiche.

In chiusura citiamo il gioco di skateboard Skate City, Spongebob Assalto al Patty, Sonic Racing di SEGA e Samurai Jack. Potete provare Apple Arcade gratis per una settimana, l'abbonamento mensile costa 4.99 euro, Apple Arcade è incluso nell'abbonamento Apple Online insieme ad Apple Music, iCloud, Apple TV+, Apple Fitness+ ed Apple News+.