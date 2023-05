Apple Arcade, è tempo di nuove avventure: 20 nuovi giochi in arrivo

Apple Arcade continua a spopolare tra i fan della mela morsicata e non solo: come abbiamo visto negli ultimi anni, infatti, Apple ha conseguito profitti nel gaming superiori a Sony Microsoft e Nintendo nel 2019, garantendosi un primato di non poco conto e un altrettanto importante posto nella lista dei servizi di gaming più usati.

Proprio per questo, infatti, la casa di Cupertino ha da poco annunciato che entreranno a far parte della line-up di Apple Arcade ben venti giochi inediti. La lista, alquanto ampia, presenta al suo interno esponenti del genere videoludico in senso lato, vedasi l'approdo di un'avventura dedicata alle Tartarughe Ninja.

Insieme a TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck, Farming Simulator 20+, Getting Over It e non solo, gli abbonati ad Apple Arcade avranno quindi tante esperienze da giocare a portare al termine nel corso del prossimo futuro. Purtroppo, almeno per adesso, non vi è una finestra di pubblicazione ufficiale dei venti giochi rivelati dalla stessa Apple. Tuttavia, si conosce già l'elenco completo delle avventure:

TMNT Splintered Fate;

Disney SpellStruck;

WHAT THE CAR?;

Cityscapes: Sim Builder;

Chess Universe+;

Disney Coloring World+;

Disney Getaway Blast+;

Farming Simulator 20+;

Gettin Over It+;

Hill Climb Racing+;

Iron Marines+;

Kingdom Two Crowns+;

Playdead's LIMBO+;

My Town Home - Family Games+;

Octodad: Dadliest catch+;

PPKP+;

Snake.io+;

Temple Run+;

Time Locker+;

Very Little Nightmares+.

La lista di titoli presenti nel servizio in abbonamento di Apple continua ad espandersi sempre di più: dopo il raggiungimento di 180 giochi in Apple Arcade con classici senza tempo e i capolavori dell'App Store avvenuto nel 2019, è tempo quindi di continuare a vivere tante altre ottime avventure nel corso del 2023 e non solo.