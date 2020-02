Apple Arcade: il nuovo video ci fa esplorare i mondi dei giochi accessibili nel servizio

Il colosso tecnologico di Cupertino lancia una nuova campagna promozionale di Apple Arcade e pubblica un video che riassume la grande varietà degli universi videoludici accessibili dagli iscritti al servizio in abbonamento su Mac, Apple TV e sistemi mobile iOS.

L'iniziativa promozionale di Apple parte con il trailer "A New World to Play In" e si estende al sito ufficiale dell'azienda per dare risalto alle numerose esperienze interattive offerte a chi si abbona ad Apple Arcade con oltre 100 giochi in catalogo tra cui scegliere.

Se siete interessati al nuovo servizio in abbonamento di Apple, su queste pagine trovate un approfondimento in cui vi forniamo tutte le indicazioni su come iscriversi ad Apple Arcade gratis per un mese.

Sempre su Everyeye.it, abbiamo provato ad analizzare l'intero catalogo del nuovo servizio della Mela per scoprire i dieci migliori giochi di Apple Arcade da non perdere. Tra questi, è davvero impossibile non citare l'avventura "zeldesca" Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm, il metroidvania bidimensionale Shinsekai Into the Depths o il platform intriso di puzzle Where Cards Fall, tutti segnalati dal video promozionale di Apple come titoli must have per tutti gli iscritti al servizio.