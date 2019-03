Apple Arcade permetterà di giocare anche offline senza connessione attiva

Durante il Keynote del 25 marzo la casa di Cupertino ha annunciato ufficialmente Apple Arcade, nuovo servizio in abbonamento per i videogiocatori, che farà il suo debutto il prossimo autunno in oltre 150 paesi, tra cui probabilmente anche l'Italia.

Apple Arcade sarà compatibile con iPad, iPhone, Mac e Apple TV (i modelli supportati verranno svelati più avanti), tuttavia a differenza di quanto accadrà con Google Stadia, i giochi potranno essere utilizzati anche offline, senza bisogno di avere una connessione a internet attiva. Non è chiaro al momento se questa opzione sia limitata alla sola Apple TV o se sarà possibile sfruttare il gioco offline anche su Mac, smartphone e tablet.

Tra le compagnie che pubblicheranno giochi per Apple Arcade troviamo SEGA, Konami, Disney, Devolver Digital, Platinum Games, Versus Evil,Sumo Digital e The Chinese Room. Pochi i giochi confermati al momento: Beyond the Steel Sky, Where Cards Fall, Fantasian, Lifelike e Overland.

Anche i prezzi di Apple Arcade non sono stati resi noti, per saperne di più dovremmo necessariamente attendere i prossimi mesi...