Apple Arcade: le prime recensioni internazionali sono molto positive

Apple Arcade, il nuovo servizio di giochi in abbonamento del colosso di Cupertino, arriverà nel nostro Paese in concomitanza con la pubblicazione di iOS 13, il 19 settembre. Le prime recensioni disponibili oltreoceano sembrano anticipare un debutto più che positivo.

Gli operatori del settore descrivono un catalogo di titoli molto vario, alcuni di sviluppatori conosciuti, altri di studi indipendenti, in un mix che The Verge definisce “sorprendentemente eccellente” anche rispetto a quanto visto durante la presentazione di Apple. Tra i giochi più quotati vengono citati Where Cards Fall, Skate City, Shinsekai Into the Deep, Overland, Sneaky Sasquatch e Spek. Particolari elogi ricevono Overland, un gioco di strategia, e Sneaky Sasquatch che viene addirittura comparato ad Animal Crossing in versione mobile.

Gizmodo invece sottolinea le difficoltà del sistema di controllo su iPad. La maggior parte dei giochi infatti utilizza il display del dispositivo come controller virtuale e, nel caso specifico, le dimensioni compromettono la comodità dei comandi. La soluzione al problema è quella di utilizzare i controller di Xbox One o di PlayStation 4, che saranno supportati con la nuove versioni del sistema operativo iOS 13 e iPadOS 13.

In generale l’esperienza utente viene descritta positivamente, con un sistema che si appoggia al Game Center e rende quasi invisibile la presenza del servizio Apple Arcade. Per alcuni utenti che hanno partecipato alla beta il servizio sembra essere già disponibile con tanto di catalogo completo.

Vi ricordiamo che Apple Arcade arriverà ufficialmente in Italia il 19 settembre, al prezzo di 4,99 euro al mese.