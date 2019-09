Apple Arcade quando esce? Orario e data per il lancio su iPhone

Oggi, giovedì 19 settembre, Apple si prepara a lanciare Apple Arcade in contemporanea con iOS 13, ma a che ora sarà disponibile il nuovo servizio gaming della casa di Cupertino? Scopriamo insieme l'orario di lancio fissato da Apple.

Apple Arcade farà il suo debutto, come detto, insieme alla nuova versione del sistema operativo mobile, il quale sarà disponibile per il download da stasera alle 19:00, ora italiana. Una volta scaricato e installato iOS 13 sarà possibile iscriversi a Apple Arcade e iniziare a giocare usufruendo dei trenta giorni di prova gratis, scaduti i quali l'abbonamento costerà 4.99 euro al mese.

Il 19 settembre Apple Arcade farà il suo debutto su iPhone e iPod Touch (aggiornati, come detto, ad iOS 13, requisito indispensabile per lanciare l'app) mentre dal 30 settembre sarà possibile giocare anche su iPad e Apple TV grazie alle nuove versioni di iPadOS e tvOS mentre a ottobre la piattaforma debutterà su Mac in contemporanea con macOS Catalina.

Tra i giochi di Apple Arcade disponibili al lancio troviamo titoli come LEGO Brawls, Overland, Way of the Turtle, Shinsekai Into the Depths di Capcom e Shantae and the Seven Sirens. Al momento sono stati annunciati circa 100 titoli, con altre produzioni in arrivo nei prossimi mesi.