Apple Arcade a quota 180 giochi: ecco i Classici senza Tempo e i Capolavori dell'App Store

Premuratasi di introdurre il supporto su iOS ai controller di PS5 e Xbox Series X/S, la casa di Cupertino amplia l'offerta riservata agli iscritti ad Apple Arcade portando il catalogo di esperienza da fruire gratis a ben 180 giochi.

Per celebrare la nuova espansione della ludoteca di Apple Arcade, il colosso tecnologico americano annuncia l'apertura di due sezioni inedite nel catalogo. Le nuove categorie di Apple Arcade ospiteranno i Classici Senza Tempo e i Capolavori dell'App Store, tutti senza pubblicità o acquisti in app.

Gli Arcade Original, come NBA 2K21 Arcade Edition, Star Trek Legends e Oregon Trail, sono disponibili su iPhone, iPad, Mac OS e Apple TV, mentre i titoli che rientrano nelle categorie Classici senza Tempo e Capolavori dell'App Store possono essere fruiti su iPhone e iPad.

Diamo allora uno sguardo ai nuovi giochi disponibili su Apple Arcade nelle categorie aggiunte ad aprile dall'azienda statunitense:

Apple Arcade: giochi Arcade Original

NBA 2K21 Arcade Edition (2K Games)

Simon’s Cat: Story Time (Tactile Games Limited)

Star Trek: Legends (Tilting Point LLC)

The Oregon Trail (Gameloft)

Cut the Rope Remastered (Paladin Studios)

SongPop Party (Gameloft)

Apple Arcade: Classici Senza Tempo

Really Bad Chess (Zach Gage)

Sudoku Simple (MobilityWare)

Backgammon (Adikus)

Tiny Crossword (PlaySimple Games Pte Ltd)

Solitaire by MobilityWare (MobilityWare)

Apple Arcade: Capolavori dell’App Store

Monument Valley (ustwo games)

Mini Metro (Dinosaur Polo Club)

Threes! (Sirvo LLC)

Fruit Ninja Classic (Halfbrick Studios)

Chameleon Run (Noodlecake)

A chi ci segue, ricordiamo che Apple Arcade è disponibile in abbonamento mensile a 4,99 euro, con un mese di prova gratuita per i nuovi iscritti. Gli acquirenti di un nuovo iPhone, iPad, iPod Touch, Mac o Apple TV ricevono tre mesi gratuiti di Apple Arcade. Il servizio è incluso anche nei piani mensili Individuale (14,95 euro) e Famiglia (€19,95) di Apple One, con un mese di prova gratuita.