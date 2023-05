Apple Arcade si fa sempre più ricco: piccoli brividi con Very Little Nightmares!

Dopo aver preannunciato l'arrivo di 20 nuove avventure su Apple Arcade, la casa di Cupertino festeggia l'ingresso di un importante puzzle adventure a tinte oscure nel servizio in abbonamento per iPhone e iPad.

A partire da oggi, mercoledì 10 maggio, tutti gli iscritti ad Apple Arcade possono scaricare 'gratuitamente' Very Little Nightmares, l'esperienza thrilling sviluppata da Alike Studio (già autori di Love You to Bits e Bring You Home) e prodotta da Bandai Namco.

Lo spin-off mobile di Little Nightmares fa da prequel ai capitoli della serie maggiore per farci esplorare una mongolfiera precipitata in un cunicolo: protagonista dell'avventura è ancora una volta Six che, prima di vivere l'odissea horror sull'imbarcazione maledetta, si ritrova costretta a fuggire dall'entità ignota che infesta i rottami della mongolfiera.

Il gioco si basa su enigmi e puzzle da risolvere, assumendo i contorni di un'avventura dell'orrore immersa in uno scenario misterioso e pieno di pericoli: l'altro punto di forza del titolo è rappresentato dalle musiche angoscianti e dagli effetti speciali disturbanti che dominano l'atmosfera per tutta la durata della campagna principale.

Se volete saperne di più, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Very Little Nightmares.