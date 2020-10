Apple Arcade: in sviluppo giochi in grado di competere con Zelda Breath of the Wild?

Apple sembra voler puntare forte su Apple Arcade e secondo alcuni insider vicini alla casa di Cupertino sarebbero attualmente in sviluppo per la piattaforma alcuni giochi "in grado di rivaleggiare con The Legend of Zelda Breath of the Wild."

Il gioco Nintendo è stato usato come termine di paragone per indicare giochi tecnicamente avanzati, esperienze AAA di fascia alta che potrebbero in futuro diventare lo standard su Apple Arcade. In particolare Apple TV diventerà lo strumento ideale per la diffusione del servizio e presto potremo vedere nuovi con chip ancora più performanti, adatti proprio per il gaming. Si parla anche di un controller e altri accessori per il gioco, con Apple TV equipaggiata con chip A13 Bionic che diventerebbe quindi lo standard minimo per poter avviare alcuni titoli tecnicamente più complessi.

Apple Arcade farà parte dell'abbonamento Apple One che include anche l'accesso a servizi come Apple TV+, Apple Music e iCloud, un solo abbonamento per un pacchetto completo che vi permetterà di godere di numerosi contenuto legati all'intrattenimento e di una considerevole quantità di spazio su iCloud per il backup dei vostri dati.