Apple Arcade: anche titoli Ubisoft, Square Enix e Sega al lancio, ecco l'elenco completo

La conferenza Apple di questo pomeriggio si è conclusa e tra le novità annunciate non troviamo solo i nuovi iPhone 11 Pro e Pro Max, ma anche tantissimi nuovi dettagli su Apple Arcade, il nuovo servizio ad abbonamento che permetterà di giocare ad un discreto parco titoli al prezzo di circa 5 dollari al mese.

Tra i publisher che hanno aderito all'iniziativa dell'azienda di Cupertino troviamo Ubisoft, Square Enix, Sega e Bandai Namco, che proporranno uno o più titoli sin dal lancio del servizio.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi che faranno il proprio debutto con Apple Arcade:

Ballistic Baseball (Gameloft)

(Gameloft) ChuChu Rocket! Universe (Sega)

(Sega) Exit the Gungeon (Devolver Digital)

(Devolver Digital) Overland (Finji)

(Finji) Pac-Man Party Royale (Bandai Namco)

(Bandai Namco) Projection: First Light (Blowfish)

(Blowfish) Rayman Mini (Ubisoft)

(Ubisoft) Shantae and the Seven Sirens (WayForward)

(WayForward) Skate City (Snowman)

(Snowman) Sneaky Sasquatch (RAC7)

(RAC7) Steven Universe: Unleash the Light (Cartoon Network)

(Cartoon Network) Super Impossible Road (Rogue Games)

(Rogue Games) The Bradwell Conspiracy (Bossa)

(Bossa) The Enchanted World (Noodlecake)

(Noodlecake) Various Daylife (Square Enix)

Nel lungo elenco spicca sicuramente il ritorno di Rayman, che in questa nuova avventura si è trasformato in una creatura piccola come una formica e dovrà sfruttare insetti, funghi e piante sparsi per i livelli di gioco per raggiungere la fine di ogni livello. Altro nome molto interessante è quello di Various Daylife, nuovo gioco di ruolo pubblicato da Square Enix e creato dallo stesso team responsabile di Octopath Traveler e Bravely Default.

Vi ricordiamo che Apple Arcade sarà disponibile a partire dal 19 settembre su iPhone con l'arrivo di iOS 13, dal 30 settembre su iPad e AppleTV con iPadOS e tvOS e in un generico ottobre su Mac e Macbook con l'arrivo di macOS Catalina.

