Apple Arcade è ufficialmente disponibile, Rayman Mini e LEGO Brawls nella libreria

Come promesso da Apple, il servizio ad abbonamento mensile intitolato Arcade è da oggi disponibile anche in territorio italiano, dando così la possibilità a tutti i possessori di un dispositivo dell'azienda di Cupertino di accedere ad un vasto catalogo di giochi.

Oltre a supportare iPad, iPhone, Mac ed Apple TV, il servizio in questione offre la possibilità di videogiocare senza fastidiose pubblicità e senza acquisti in-app, così che anche i più piccoli possano divertirsi senza il pericolo di prosciugare il conto dei genitori anche solo per sbaglio. Tra i titoli disponibili nel catalogo troviamo LEGO Brawls, Rayman Mini, The Pathless, Hot Lava e tantissimi altri. Abbonarsi ad Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese ed è da oggi possibile usufruire di un mese di prova gratuito, così da testare con mano le possibilità offerte dal servizio.

Va inoltre precisato che grazie all'arrivo di iOS 13, tutti i possessori di un controller per PlayStation 4 o Xbox One (purché sia dotato di supporto alla tecnologia Bluetooth), potranno essere sincronizzati con i dispositivi Apple e utilizzati con qualsiasi gioco.

Sulle nostre pagine trovate l'elenco completo dei titoli facenti parte della libreria di Apple Arcade al lancio.