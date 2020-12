Apple Best of 2020: Genshin Impact e Legends of Runeterra sono i migliori giochi dell'anno

Con in tasca il prestigioso premio del GOTY ai Google Awards con Genshin Impact, gli autori di MiHoYo conquistano anche i giudici dell'Apple Best of 2020 e piazzano il loro GDR "zeldesco" in cima alla classifica dei videogiochi per sistemi iOS più importanti dell'anno che sta per concludersi.

L'avventura fantasy degli esploratori del Teyvat domina infatti la lista dei giochi più rappresentativi del 2020 per le piattaforme mobile della casa di Cupertino. Sulle ali di un successo commerciale e di pubblico a dir poco incredibile, Genshin Impact viene indicato come Gioco iPhone dell'Anno, ottenendo così un ambito riconoscimento che, nelle passate edizioni, è andato a kolossal mobile del calibro di Sky Children of the Light, Donut County o Splitter Critters.

Ma andiamo con ordine e scorriamo la lista completa dei vincitori per ogni categoria degli Apple Best of 2020 nella sezione dedicata ai Migliori Giochi dell'anno:

Gioco iPhone dell’Anno: Genshin Impact di miHoYo

di miHoYo Gioco iPad dell’Anno: Legends of Runeterra di Riot Games

di Riot Games Gioco Mac dell’Anno: Disco Elysium di ZA/UM

di ZA/UM Gioco Apple TV dell'Anno: Dandara Trials of Fear di Raw Fury

di Raw Fury Gioco Apple Arcade dell’Anno: Sneaky Sasquatch di RAC7

Nel congratularci con gli sviluppatori dei titoli premiati negli Apple Best of 2020, vi rimandiamo alla nostra recensione di Genshin Impact e alla recensione di Legends of Runeterra.