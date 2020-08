Apple chiude l'account sviluppatore di Epic Games: dopo Fortnite, sparisce Infinity Blade

Apple ha mantenuto la sua parola e ieri 28 agosto ha chiuso definitivamente l'account sviluppatore di Epic Games su App Store. La decisione (annunciata oltre dieci giorni fa) è maturata a seguito della diatriba tra i due colossi che aveva già portato alla rimozione di Fortnite da App Store e al mancato avvio della Stagione 4 del battle royale.

Il conflitto, destinato a lasciare un profondo segno nel mondo dei videogiochi, è cominciato quando Epic Games ha implementato nell'app di Fortnite su App Store e Google Play un metodo di pagamento diretto per gli acquisti di beni digitali in-game (come i V-Bucks), per evitare di pagare la consueta tassa del 30% ai colossi che controllano le due piattaforme digitali. La mossa non è andata a genio né a Cupertino né a Mountain View, di conseguenza Fortnite è stato rimosso da App Store e Google Play. Agli utenti Android è cambiato poco, poiché possono ancora scaricare e aggiornare Fortnite tramite l'app di Epic Games. I possessori di dispositivi iOS, invece, sono totalmente tagliati fuori: non solo il gioco non è più scaricabile, ma coloro che ce l'hanno installato non riceveranno più aggiornamenti.

La chiusura dell'account sviluppatore di Epic Games del 28 agosto ha portato alla rimozione da App Store anche di un altro gioco, ovvero Infinity Blade. Per fortuna, il giudice Yvonne Gonzalez Rogers della corte del Northern Discrict of California ha concesso a Epic un ordine restrittivo nei confronti di Apple, impedendo alla casa della Mela Morsicata di cancellare pure tutti i Developer Tools di Epic Games, un'azione che avrebbe portato alla rimozione dell'Unreal engine e di tutti i giochi disponibili su App Store che lo utilizzano.

"Siamo dispiaciuti per aver terminato l'account Epic Games su App Store", si legge un comunicato ufficiale di Apple consegnato a 9to5Mac. "Abbiamo lavorato con il team di Epic Games per diversi anni. La corte ha raccomandato ad Epic Games di seguire le linee guida, le stesse che hanno rispettato per tutta la scorsa decade prima di creare questa situazione. Epic l'ha rifiutato. Piuttosto, ci hanno ripetutamente consegnato degli aggiornamenti di Fortnite che violano i termini dell'App Store. Questo non è giusto nei confronti degli altri sviluppatori su App Store, e sta mettendo i giocatori nel mezzo di questa battaglia. Speriamo di poter lavorare nuovamente con loro in futuro, ma al momento non è possibile".

L'impressione è che non sia affatto finita qui, dal momento che Epic Games ha intrapreso diverse azioni legali nei confronti di Apple e sembra seriamente intenzionata a continuare a lottare per spingere colossi come Apple e Google ad abbassare le tasse sugli acquisti digitali, ora fissate al 30% su ogni transazione.