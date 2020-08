Apple e il Cloud Gaming: l'ultimo brevetto descrive un servizio simile a xCloud e Stadia

Mentre in rete si moltiplicano le voci di corridoio sull'ingresso di Amazon e Netflix nel Cloud Gaming, anche la casa di Cupertino sembra guardare con estrema attenzione all'emergente settore del game streaming: il nuovo brevetto di Apple descrive infatti un servizio analogo a Google Stadia e a xCloud di Microsoft.

In base a un brevetto depositato il 6 febbraio scorso da Apple, il colosso tecnologico americano starebbe lavorando a un servizio che consentirà agli utenti in possesso di un sistema iOS di accedere in 5G o in WiFi al "Cloud Rendering Gaming".

Anche nella descrizione che accompagna i diagrammi esplicativi del brevetto si fa esplicito riferimento al cloud gaming e alle modalità di fruizione di questo servizio: "I giochi vengono archiviati, eseguiti e renderizzati su di un server remoto, con la trasmissione diretta dei dati a un dispositivo informatico connesso in remoto. Ciò consente agli utenti di accedere ai videogiochi indipendentemente dalle capacità del proprio dispositivo, poiché è il server remoto a incaricarsi di eseguire, renderizzare e archiviare i giochi. I controlli impartiti dall'utente vengono trasmessi al server, dove vengono registrati e restituiti come input ingame".

Nel brevetto si specifica però che "l'attuale sistema 5G non è in grado di fornire in modo efficiente e ottimale i servizi interattivi per i giochi renderizzati su cloud": nella seconda parte dei diagrammi tecnici di Apple vengono proposte diverse soluzioni per risolvere queste problematiche.