Apple sta entrando in una 'nuova era del gaming' secondo Kojima: i fan sono scettici

Alla WWDC organizzata da Apple, Hideo Kojima ha annunciato l'arrivo di Death Stranding Director's Cut su Mac, assicurando inoltre che Kojima Productions si impegnerà a farci arrivare anche le produzioni dei prossimi anni. Il celebre game designer nipponico è convinto che il futuro del Mac sarà radioso.

"Sono sempre stato un irriducibile fan di Apple sin da quando comprai il mio primo Mac nel 1994, è stato un sogno vedere i migliori lavori del mio team divenire realtà su Mac. Ed ora stiamo per entrare in una nuova era del gaming su Mac", ha dichiarato Kojima in merito alla sua nuova collaborazione con Apple, aggiungendo inoltre che la nuova versione di Death Stranding Director's Cut "sfrutterà al massimo le ultime tecnologie Apple per offrire ai nostri fan la miglior esperienza di gioco possibile".

Kojima ha dunque mostrato grande entusiasmo verso la nuova partnership con Apple, spendendo parole al miele ed assicurando che il futuro su Mac sarà radioso. Eppure, non tutti sono rimasti convinti dalle parole del capo di Kojima Productions, e non sono mancati commenti ironici sulle sue dichiarazioni, partiti da un secco commento dell'insider e giornalista Jeff Grubb che considera le parole di Kojima "uno scherzo perfetto".

"Ora che il MIO gioco è su Mac, il panorama cambierà completamente! Il solito Kojima che si comporta da Kojima", dice un utente sotto al post di Grubb, con un altro follower che ironizza ulteriormente: "A Kojima piace così tanto atteggiarsi a dio del gaming che le compagnie sono disposte a dargli un sacco di soldi grosso come quello nei cartoni animati anche solo per ricevere da lui un po' di credibilità videoludica".

Nel frattempo le riprese di Death Stranding 2 procedono a pieno ritmo, con Kojima totalmente concentrato sullo sviluppo dell'atteso nuovo episodio della serie.