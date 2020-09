Apple contro Epic: la causa legale è solo una mossa di marketing per Fortnite

La storia è nota, ad agosto Fortnite è stato rimosso da App Store e Google Play e da oggi non è più disponibile neanche su Mac App Store, con Apple ed Epic impegnate in una battaglia legale destinata a durare a lungo.

Apple ha depositato un documento di ben 38 pagine a sua difesa, nel testo in questione si parla di "una campagna marketing organizzata da Epic alle spalle Apple", in altre parole la società di Tim Sweeney viene accusata di aver utilizzato il ban come strumento promozionale, dando vita alla campagna #FreeFortnite che ha spopolato sui social network.

E' chiaro come la situazione sia certamente molto più complessa, Fortnite non è disponibile su Google Play Store ma può essere installato tramite APK mentre nel caso dei dispositivi Apple il gioco non può più essere avviato, aggiornato e utilizzato in alcun modo, causando anche ingenti perdite ad Epic Games, che vede svanire milioni di dollari al giorno perdendo così una user base decisamente numerosa.

La guerra tra le due parti come detto sembra destinata a durare a lungo con Apple che non ha nessuna intenzione di cedere alle richieste di Epic Games e quest'ultima che non vuole assecondare il monopolio dell'azienda di Cupertino.