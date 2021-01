Apple lancerà un visore VR nel 2022 e sarà molto più costoso di Oculus Rift e HTC Vive?

Secondo un nuovo interessante report pubblicato da Bloomberg, Apple starebbe pianificando grandi cose per il suo futuro: la società di Cupertino, infatti, avrebbe intenzione di lanciarsi anche all'interno del mercato della Realtà Virtuale durante il prossimo anno.

Se le indiscrezioni riportate da Bloomberg dovessero avversarsi, Apple lancerà un suo personalissimo visore, attualmente conosciuto con il nome in codice "N301", nel 2022. L'headset si trova in una fase di prototipo avanzata ed è descritto come una sorta di "precursore costoso" di un più ambizioso visore per la Realtà Aumentata che l'azienda avrebbe in mente di lanciare negli anni futuri.

Viene riferito che il visore VR opererà come periferica stand-alone e sarà lanciato ad un prezzo molto superiore rispetto a quelli dei concorrenti Oculus Rift e HTC Vive, che oscillano tra i 300 e i 900 dollari. Fra le sue caratteristiche più interessanti, abbiamo la presenza di camere esterne e di alcune feature AR come ad esempio l'hand tracking. Le dimensioni e forme interne del device, inoltre, favoriranno le persone con problemi di vista riducendo la distanza tra il viso e le lenti del visore (sarà in ogni caso possibile ordinare il prodotto con delle lenti personalizzate).



Sembra inoltre che Apple non voglia badare a spese nella produzione del suo headset, che potrà fregiarsi dei "migliori e più avanzati chip" della compagnia, nonché di "display dalla risoluzione molto più avanzata dei prodotti VR già esistenti". Apple non si aspetta di vendere il prodotto in grandi quantità, essendo più che altro interessata a immettere sul mercato un prodotto che faccia da apripista al più avanguardistico visore AR che arriverà fra diversi anni.

Sarà interessante dunque scoprire se quanto riferito da Bloomberg si concretizzerà con un annuncio nei prossimi mesi da parte del colosso statunitense, probabilmente intenzionato ad espandere i suoi interessi nel gaming dopo il lancio di Apple Arcade.