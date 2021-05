Apple sta lavorando ad una console ibrida come Nintendo Switch?

La nuova Apple TV 4K ha parzialmente deluso i fan della mela morsicata che si aspettavano un dispositivo capace di competere con i sistemi di gaming più avanzati, essendo ancora basata sul chip A12 Bionic. È tuttavia possibile che la compagnia di Cupertino abbia altri programmi per il gaming...

Secondo un'indiscrezione che ha trovato diffusione in rete in questi giorni, Apple starebbe lavorando ad una console portatile ibrida simile a Nintendo Switch, con un SoC (system-on-a-chip) completamente nuovo. Gli iPhone e gli iPad offrono già un'esperienza gaming portatile di buon livello, ma questo nuovo dispositivo sarebbe pensato appositamente per lo scopo, con un maggior spazio interno maggiore da dedicare al sistema di raffreddamento, che sui dispositivi mobili è chiaramente risicato per privilegiare il form factor.

Secondo il rumor, originato da una community coreana, questo nuovo SoC apparterebbe a categorie differenti dalle Serie A e Serie M di Apple, e offrirebbe una GPU con performance superiori e persino il supporto al Ray-Tracing. In passato si era già parlato di una console di Apple basata su ARM, ma in quel caso si faceva riferimento a chip della Serie A, stavolta invece di parla di qualcosa di completamente nuovo. Secondo la fonte, Apple starebbe già negoziando un accordo con Ubisoft per lo sviluppo di giochi per la piattaforma. Uno scenario incredibilmente interessante, che tuttavia non ha ancora trovato conferma. Una cosa è certa: Apple ha già dimostrato di aver a cuore il mondo del gaming, e sicuramente ha abbastanza risorse a disposizione per poter fare un salto del genere.