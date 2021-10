Apple Music sta per arrivare su PlayStation 5 e PS4?

Apple Music potrebbe presto arrivare su PlayStation 5. Il servizio di musica in streaming di Apple finora non è mai comparso sulle piattaforme di casa Sony, che già da molto tempo consentono al contrario di poter scaricare Spotify. Ma qualcosa potrebbe cambiare nel prossimo futuro.

Stando a un'immagine diffusa da un utente su Reddit, su PS5 sarebbe apparsa un'icona che suggerisce l'imminente arrivo di Apple Music sulla console next-gen di Sony. Scendendo in maggiori dettagli, tale icona, assieme a quella di Spotify, compare nel momento in cui si crea un nuovo profilo utente, permettendo quindi il download di entrambe le applicazioni. Tuttavia, come segnalato nella seconda foto postata sempre dallo stesso utente, cliccando sul simbolo di Apple Music appare un messaggio di errore che rende impossibile scaricare il servizio di Apple su PS5, in quanto "questa app è disponibile solo su PS4".

Il messaggio lascia quindi intendere che Apple Music potrebbe essere disponibile a breve anche sul sistema old-gen del colosso giapponese. Manca al momento una conferma ufficiale sulla questione, ma è molto probabile che informazioni in merito non tarderanno ad arrivare. Nel frattempo Sony inizierà a vendere direttamente la PS5 negli USA a novembre, tramite il proprio sito ufficiale. Sul fronte vendite, invece, PS5 domina la classifica spagnola dopo aver piazzato ulteriori 3700 unità sul suolo iberico.