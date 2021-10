Apple Music in arrivo su PS5, Xbox Series X e altre console? Emergono nuovi indizi

La scorsa settimana l'app Apple Music è stata avvistata su PS4 e PS5, adesso arriva un nuovo indizio che potrebbe confermare il prossimo arrivo del servizio anche sulle console per videogiochi.

Come segnalato da Tom Warren di The Verge, la pagina FAQ di Apple Music parla specificatamente di "console per videogiochi" a patto che queste supportino l'app Apple Music. Sicuramente le piattaforme PlayStation lo faranno a breve ma chissà che l'applicazione non possa arrivare anche sull'ecosistema Xbox e magari su Nintendo Switch, del resto non si tratterebbe di una prima volta dal momento che Apple TV+ è disponibile anche su PlayStation Store e Xbox Store.

In attesa di eventuali conferme o smentite vi ricordiamo che è stato appena annunciato un nuovo piano di abbonamento per Apple Music a 4.99 euro, questo include il supporto per Siri, al momento la funzionalità è disponibile solo negli USA ma presto arriverà anche in Italia come confermato dalla casa di Cupertino. Lo sapevate? Acquistando cuffie AirPods o Beats avrete sei mesi di Apple Music gratis, un bel regalo da parte di Apple che offre il suo servizio in abbonamento a tutti i nuovi clienti di cuffie o auricolari, per testare sin da subito la qualità dei prodotti acquistati.