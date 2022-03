Apple pensa ad una console per videogiochi, trattative con Ubisoft e Capcom?

Secondo alcuni rumor provenienti da Taiwan e riportato sul forum coreano Clien, Apple starebbe valutando molto seriamente la possibilità di produrre una console per videogiochi così da entrare nel mercato dell'hardware per il gaming dopo aver tastato il terreno del software con Apple Arcade.

Dopo la partnership con Bandai a metà anni '90 per la produzione di Apple Pippin, la casa di Cupertino è rimasta ufficialmente fuori dal mercato dei videogiochi per molti anni ma da oltre un decennio dispositivi come iPhone, iPad, Apple TV e in precedenza iPod Touch si sono dimostrati ottimi dispositivi da gioco, portando Apple a lanciare il suo servizio in abbonamento Apple Arcade, che può contare anche su alcuni titoli esclusivi da parte di grandi publisher terze parti.

Apple però vorrebbe andare oltre provando ad entrare "ufficialmente" nel mercato dei videogiochi con una console vera e propria o magari facendo diventare Apple TV una console da gaming. Il colosso americano starebbe studiando varie ipotesi insieme a consulenti esterni e agenzie di marketing, inoltre sembra che Apple sarebbe andata a bussare alla porta di publisher come Capcom e Ubisoft per convincerli a produrre giochi in esclusiva per una eventuale console Apple.

Non sappiamo quanto ci sia di vero in queste parole ma certamente non è un mistero l'interesse di Apple per il mercato dei videogiochi.