Apple sta per lanciare il suo 'Netflix dei videogiochi' per smartphone?

Apple potrebbe entrare a gamba tesa nel business del mobile gaming. Infatti, stando a quanto riportato da diverse fonti internazionali, la società di Cupertino avrebbe in mente di lanciare un servizio in abbonamento in "stile Netflix" dedicato ai videogiochi per smartphone.

In particolare, stando anche a 9to5Mac e Cheddar, cinque fonti anonime vicine ad Apple avrebbero dichiarato che l'azienda di Cupertino sta portando avanti da diverso tempo questo progetto. Infatti, la proposta di un "Netflix dei videogiochi" per smartphone sarebbe stata avanzata la prima volta da alcuni dipendenti di Apple nella seconda metà del 2018. Insomma, pare che si tratti di una novità ancora in fase di discussione, ma un arrivo della società di Cupertino nel mercato del mobile gaming potrebbe sicuramente portare una ventata d'aria fresca, garantendo anche agli sviluppatori indie nuove possibilità per monetizzare il proprio lavoro.

Non abbiamo chiaramente ulteriori dettagli per quanto riguarda i titoli che potrebbero essere inclusi in questo abbonamento, ma vi ricordiamo che Apple aveva deciso di puntare su Thatgamecompany, software house dietro a Journey, nel 2017, quando si era accaparrata in esclusiva temporale il videogioco Sky. Insomma, non ci resta che attendere una conferma ufficiale da parte di Apple, che potrebbe arrivare già nei prossimi mesi.