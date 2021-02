Apple trascina Steam nella faida con Epic, ma Valve non ne vuole sapere niente

La battaglia legale tra Epic Games ed Apple, ancora ben lungi dal definirsi conclusa, si è arricchita con un nuovo protagonista: Valve.

La faida tra i due colossi dell'intrattenimento e della tecnologia è cominciata quando Epic Games si è rifiutata di pagare ad Apple la tassa del 30% (giudicata troppo elevata) sugli acquisti effettuati dai giocatori nel negozio in-game di Fortnite per iPhone e iPad. La mela morsicata, di tutta risposta, ha rimosso il battle royale dall'App Store, reo di non rispettare il regolamento dello store digitale.

La telenovela legale ha riservato un nuovo colpo di scena quando Apple ha tirato in ballo Valve, citandola in giudizio presso la corte del Northern District of California e invitandola a condividere un'ampia varietà di dati di vendita relativi a Steam, descrivendoli come cruciali per la causa. Apple, per la precisione, voleva conoscere i dati di vendita annuali dei giochi, i ricavi degli acquisti in app, i dati relativi al marketing e molte altre cose del genere. L'intenzione dello studio legale che rappresenta la mela morsicata - McDermott, Will and Lowery - era quella di valutare la più grande piattaforma concorrente di Epic Store e "calcolare la grandezza totale del mercato in cui operano i canali di distribuzione digitali di Epic".

Ebbene, Valve non ne vuole sapere niente. La compagnia di Gabe Newell si è rifiutata di condividere tali dati, spiegando di non avere nulla a che fare con la faida tra Apple ed Epic. "Valve non produce né vende celluari, tablet o videogiochi per dispositivi mobili, e non compete nel mercato mobile. Fortnite non è disponibile su Steam, ed Epic ha pubblicamente ed inequivocabilmente dichiarato che non offrirà Fortnite su Steam a meno che Valve non cambi il suo modello di distribuzione". Valve giudica tali dati come privati e non necessari ai fini della battaglia tra Apple ed Epic, e non intende sottostare alle richieste.