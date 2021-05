Apple vende il DualSense di PS5 sul suo store, visto che è compatibile con iOS

In un mercato in cui le esperienze cross-piattaforma sono ormai all'ordine del giorno, non stupisce sapere che il controller di nuova generazione di Sony, il DualSense, è compatibile anche con altri dispositivi al di fuori di PlayStation 5, come il PC e i dispostivi Android e Apple iOS.

Visto il successo del controller, che sta ricevendo molti apprezzamenti dai videogiocatori per le sue funzionalità innovative e l'ergonomia, Apple non si è lasciata sfuggire l'occasione di metterlo in vendita direttamente attraverso i propri canali di distribuzione: di recente, il DualSense di PS5 è apparso nella sezione Accessori dello shop statunitense di Apple.com.

La casa di Cupertino lo vende nella sua variante bianca e nera al prezzo di 69,95 dollari, lo stesso consigliato da Sony, accanto ad altri controller come lo Steelseries Nimbus+, il Razer Kishi e il Rotor Rior, dichiarando inoltre la compatibilità con numerosi giochi di Apple Arcade fruibili su iPad, iPhone, Mac e Apple TV. La scheda del prodotto evidenzia anche il supporto l'applicazione PS Remote Play, che si è aggiornata alla versione 4.0.0 appositamente per aggiungere la compatibilità al DualSense durante lo streaming remoto dei giochi PS4 e PS5. Chissà se Apple metterà in vendita anche i nuovi DualSense Cosmic Red e Midnight Black...



Nel momento in cui vi scriviamo, tuttavia, il controller di PS5 non risulta essere in vendita sullo shop di Apple italiano. A proposito del controller, lo sapete che un recente aggiornamento ha migliorato la retrocompatibilità del DualSense con i giochi PS4?