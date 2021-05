Apple vs Epic, continua il processo: 25 giochi in top 20 su Epic Games Store!

Il contenzioso legale tra Apple ed Epic Games procede a pieno ritmo, tra accuse, affondi, difese, contrattacchi e rivelazioni legate a molteplici retroscena del settore videoludico.

Non tutti gli aspetti portati all'attenzione della giudice incaricata di dirimere la controversia sembrano però essere di grande rilievo. È il caso ad esempio di un dettaglio portato di recente all'attenzione dell'aula da parte di uno degli avvocati impegnati nella difesa degli interessi del colosso di Cupertino. Durante una delle ultime sedute in tribunale, al banco dei testimoni ha preso posto Steven Allison, General Manager di Epic Games Store.

Nel corso del tempo a propria disposizione per porre domande al dirigente, l'avvocato Apple ha passato in rassegna diversi aspetti del negozio digitale di Epic Games. Tra questi, ha trovato spazio anche la volontà di sottolineare una specifica discrepanza nella struttura dello store. Nell'analizzare l'elenco dei giochi più venduti su Epic Games Store, l'esperto legale ha infatti evidenziato quanto segue: "Se si seleziona l'opzione 'Vedi tutti', l'elenco viene indicato come 'Top 20'. Non so se lo sa, ma in verità nella Top 20 vi sono 25 giochi".



Un dettaglio effettivamente corretto, ma la cui rilevanza all'interno della causa tra Apple ed Epic Games non appare del tutto chiara. Incidentalmente, segnaliamo che in vetta alle classifiche di vendita dello store troviamo al momento Rocket League, seguito dal nuovo gioco PvPvE di Sumo Digital, del quale il nostro Giuseppe Arace vi ha parlato nel suo provato di Hood: Outlaws and Legends.