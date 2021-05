Apple vs. Epic: dalla controversia emerge quanto Epic avesse sovrastimato l'esport

Epic Games ha sovrastimato i ricavi che avrebbe potuto realizzare dall’esport di Fortnite nel 2019 di ben 154 milioni di dollari, secondo i nuovi documenti presentati nella causa legale di Epic Games contro Apple.

Il processo si è instaurato presso il tribunale distrettuale del distretto settentrionale della California, a Oakland. Tra i documenti presentati da Epic, uno ha delineato i ricavi che lo sviluppatore di Fortnite ha realizzato dal 2018 al 2019.

Quel documento ha delineato come Epic non è riuscita a raggiungere il suo obiettivo di entrate pianificato di 4,59 miliardi di Dollari. Ne ha invece guadagnati 4,2 miliardi. Sempre tanti, per carità, ma meno del previsto.

La discrepanza, sottolinea il documento, è il risultato della sovrastima di quanti soldi avrebbe potuto ricavare dall’esport di Fortnite nel 2019. Anno in cui sostanzialmente si è consolidata la scena competitiva.

Non è stato chiarito in che modo Epic Games avrebbe potuto ricavare quella somma, se con sponsor o partnership. Nelle e-mail inviate come prova, i dipendenti di Epic hanno suggerito che l'azienda all’epoca avrebbe discusso una potenziale partnership proprio con l’attuale grande nemico Apple come "main sponsor" della Fortnite World Cup.

L’azienda di Cupertino, secondo gli interni a Epic avrebbe potuto "dare un po' più di influenza". Alla fine nessuna partnership è stata conclusa e la Coppa del Mondo non ha avuto grossi sponsor ed è forse da lì che si può ricondurre parte dei mancati introiti.